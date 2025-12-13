Михайлюк помог Юте победить Мемфис, Детройт разгромил Атланту
Голден Стейт уступил Миннесоте
около 3 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Кливленд 126:130 (24:35, 36:27, 40:23, 26:45)
Вашингтон: Керрингтон 27 + 8 передач, Макколлум 27 + 6 передач, Бегли 15 + 13 подборов, Джордж 15, Шемпени 3 + 7 подборов – старт; Воткинс 15 + 8 подборов, Вукчевич 14, Райли 7, Джонсон 3.
Кливленд: Митчелл 48, Э. Мобли 23 + 13 подборов + 6 передач, Гарленд 18 + 6 передач, Хантер 15, Тайсон 13 – старт; Болл 5, Портер 4, Вейд 2, Брайант 2, Томлин 0.
Детройт – Атланта 142:115 (34:33, 35:27, 35:19, 38:36)
Детройт: Каннингем 15 + 7 передач, Д. Робинсон 15, Дюрен 14 + 7 подборов, Томпсон 12, Харрис 9 – старт; Стюарт 17, Холланд 12, Айви 10, Леверт 10+8 передач, Грин 9, Дженкинс 8, Сассэр 7, Рид 4.
Атланта: Александр-Вокер 22, Джонсон 19 + 11 подборов + 11 передач + 5 потерь, Дэниелс 18 + 10 подборов, Оконгву 14 + 4 блок-шота + 5 потерь, Рисаше 10 – старт; Ньюэлл 10, Крейчи 8, Гуйе 8, Уоллес 6, Кеннард 0.
Филадельфия – Индиана 115:105 (34:31, 29:27, 27:32, 25:15)
Филадельфия: Эмбиид 39 + 9 подборов, Джордж 23, Эджкомб 22, Граймс 10 + 9 подборов, Барлоу 10 + 8 подборов – старт; Уокер 6, Маккейн 5, Драммонд 0 + 9 подборов, Эдвардс 0.
Индиана: Сиакам 20, Нембхард 18 + 7 передач, Хафф 13, Томпсон 12, Матурин 7 – старт; Макконнелл 15, Мэтьюз 8, Джексон 7 + 9 подборов, Уокер 3 + 7 подборов, Бредли 2, Ферфи 0.
Шарлотт – Чикаго 126:129 (29:33, 32:22, 31:34, 34:40)
Шарлотт: Книппел 33 + 9 передач, Бриджес 32 + 7 передач, Миллер 18, Симпсон 10, Колкбреннер 10 – старт; Джеймс 14, Салон 5, Грин 2, Диабате 2, Питерсон 0.
Чикаго: Гидди 26 + 7 подборов + 11 передач, Уайт 20, Окоро 15, Вучевич 13, Бузелис 10 – старт; Коллинз 16 + 8 подборов, Уильямс 16, Джонс 6, Смит 5 + 10 подборов, Терри 2, Филипс 0.
Мемфис – Юта 126:130 (31:36, 33:25, 33:42, 29:27)
Мемфис: Альдама 22 + 7 подборов, Морент 21 + 10 передач, Веллс 19, Кауард 17 + 12 подборов + 6 передач, Джарен Джексон 12 – старт; Спенсер 20, Лендейл 8 + 9 подборов, Колдуэлл-Поуп 7, В. Уильямс 0.
Юта: Джордж 39 + 8 передач, Маркканен 26 + 9 подборов + 5 потерь, Нуркич 13 + 17 подборов + 7 передач, Бейли 8, Михайлюк 6 – старт; Лав 20 + 8 подборов, Сенсабо 11, Коллиер 5 + 8 передач, Филиповски 2, Клейтон 0.
Даллас – Бруклин 119:111 (32:33, 33:28, 25:31, 29:19)
Даллас: Дэвис 24 + 14 подборов, Флегг 22 + 8 передач, Маршалл 17, Вашингтон 13, Нембхард 0 – старт; Кристи 15, Томпсон 12, Уильямс 9, Пауэлл 7.
Бруклин: Портер 34, Клакстон 14 + 10 подборов, Мэнн 12 + 7 передач, Клауни 11, Дьомин 3 – старт; Вольф 17 + 7 подборов, Мартин 11, Шарп 6, З. Уильямс 3, Пауэлл 0, Траоре 0.
Голден Стейт ``` – Миннесота 120:127 (27:28, 36:33, 28:27, 29:39)
Голден Стейт: Карри 39, Пост 16, Батлер 15 + 8 подборов, Спенсер 12, Хилд 6 – старт; Муди 11, Мелтон 9, Джексон-Дэвис 8+7 подборов, Подземски 2, Сантос 2, Пейтон II 0.
Миннесота: Рэндл 27 + 9 подборов + 6 передач, Гобер 24 + 14 подборов, Дивинченцо 21, Макдэниелс 17, Хайленд 3 – старт; Рид 18 + 7 передач, Шэннон 9, Диллинхэм 6, Кларк 2.
