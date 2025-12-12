33 очка Зубаца не помогли Клипперс обыграть Хьюстон, Денвер разгромил Сакраменто
Милуоки без Янниса победил Бостон
около 1 часа назад
Хьюстон – Клипперс / Фото - Yahoo
12 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись четыре матча.
Хьюстон справился с Клипперс (115:113), несмотря на 33 очка Ивицы Зубаца (13 из 14 с игры, 7 из 11 штрафных).
Милуоки без Янниса Адетокумбо победил Бостон благодаря 31 очку Кайла Кузмы (13 из 17 с игры, 1 из 2 через дугу, 4 из 5 с линии).
НБА. Регулярный чемпионат
Хьюстон – Клипперс 115:113 (29:29, 22:25, 29:28, 35:31)
Милуоки – Бостон 116:101 (29:35, 31:32, 27:13, 29:21)
Новый Орлеан – Портленд 143:120 (39:30, 31:38, 35:29, 38:23)
Сакраменто – Денвер 105:136 (26:41, 28:36, 27:32, 24:27)