Михайлюк провел результативный матч за Юту
Украинец в этот раз не вышел в стартовом составе
около 1 часа назад
Святослав Михайлюк
В регулярном чемпионате НБА Юта на выезде уступила Торонто со счетом 100:107.
Со скамейки запасных на площадку выходил украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк.
Михайлюк провел на площадке 30 минут, в течение которых набрал восемь очков (0 из 2 двухочковых, 2 из 6 трехочковых, 2 из 2 штрафных), сделал одно подбирание и три ассиста.
Результаты всех матчей регулярного чемпионата НБА за 2 февраля.