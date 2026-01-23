Михайлюк провёл результативный матч против Сан-Антонио
Очки украинца не помогли Юте одержать победу
около 13 часов назад
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против Сан-Антонио.
Михайлюк вышел в стартовом составе команды. Он провёл на площадке 19 минут, набрал 9 очков (4/5 с игры, 1/2 из-за дуги), 1 подбор и 1 передачу.
Юта проиграла со счётом 109:126.
В этом сезоне Михайлюк в среднем набирает 8,9 очка, 2,6 подбора, 2,0 передачи
Результаты очередного игрового дня в НБА.
