Михайлюк провел результативный матч за Юту
Команда украинца играла с Голден Стэйт
15 минут назад
Святослав Михайлюк
Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк снова вышел в стартовом составе Юты и записал в актив 10 очков в матче с Голден Стейт.
Украинский защитник Юты провел 28 минут на площадке в регулярном матче НБА, но его команда проиграла Ворриорз (114:123).
Защитник набрал 10 очков (4/6 с игры, 2/4 трехочковых), 3 подбора и 2 передачи.
Это уже 32-й матч Михайлюка в сезоне за Юту. Команда идет 13-й на Западе с балансом 12 побед и 22 поражения.
Юта продолжает борьбу за плей-ин, но серия поражений осложняет ситуацию.