Олег Гончар

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк снова вышел в стартовом составе Юты и записал в актив 10 очков в матче с Голден Стейт.

Украинский защитник Юты провел 28 минут на площадке в регулярном матче НБА, но его команда проиграла Ворриорз (114:123).

Защитник набрал 10 очков (4/6 с игры, 2/4 трехочковых), 3 подбора и 2 передачи.

Это уже 32-й матч Михайлюка в сезоне за Юту. Команда идет 13-й на Западе с балансом 12 побед и 22 поражения.

Юта продолжает борьбу за плей-ин, но серия поражений осложняет ситуацию.