Юта Михайлюка проиграла Бостону, Детройт разгромил Лейкерс
Клипперс уничтожили Сакраменто
около 2 часов назад
Юта – Бостон / Фото - Yahoo
31 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись четыре матча.
Лейкерс проиграли Детройту, Мемфис не справился с Филадельфией. Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси набрали по 34 очка.
НБА. Регулярный чемпионат
Мемфис – Филадельфия 136:139 OT (40:34, 32:38, 28:31, 28:25, 8:11)
Юта – Бостон 119:129 (38:31, 26:28, 32:40, 23:30)
Лейкерс – Детройт 106:128 (30:36, 35:34, 23:26, 18:32)
Клиперс – Сакраменто 131:90 (34:20, 39:20, 27:31, 31:19)