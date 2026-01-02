Михайлюк провёл очередной блеклый матч в НБА
Украинец против Клипперс провел на площадке 24 минуты
около 2 часов назад
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк сыграл в матче против Клипперс в регулярном чемпионате НБА.
Украинский легионер Джаз набрал 5 очков (2/9 с игры, 1/5 трехочковых, 0/0 штрафных), оформил 2 подбора и 1 передачу за 24 минуты на площадке.
Юта проиграла со счетом 101:118.
28-летний Михайлюк набирает в этом сезоне в среднем 9,0 очка, 2,5 подбора и 1,9 передачи.
Результаты очередного игрового дня в НБА.