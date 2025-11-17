Михайлюк снова блеснул в старте Юты
Украинский игрок помог вырвать победу
около 8 часов назад
Святослав Михайлюк
Украинский защитник Юты Святослав Михайлюк вышел в стартовом составе против Чикаго в регулярном чемпионате НБА.
Михайлюк провел на площадке 29 минут, за которые набрал 10 очков (4/6 с игры, 2/3 трехочковых) и отметился 3 передачами и 1 блокшотом.
Юта победила во втором овертайме — 150:147.
Средние показатели Михайлюка в этом сезоне — 9,5 очка, 2,5 подбора, 2,1 передачи за 13 матчей при точности бросков с игры 46,9%.
