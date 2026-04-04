Денис Седашов

Защитник Юты Джаз Святослав Михайлюк поможет национальной команде в поединках против Грузии и Дании. Генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский подтвердил договорённость с игроком НБА. На кону встреч стоят выход во второй раунд квалификации чемпионата мира. Слова приводит ua.tribuna.com.

Участие других легионеров — центрового мадридского Реала Алексея Леня и защитника Бостон Селтикс Максима Шульги — пока остаётся под вопросом.

Я могу подтвердить, что существует договоренность — в июле в сборной будет Святослав Михайлюк. Владимир Драбиковский

Днепр победил Черкасских Мавп в первой игре четвертьфинальной серии Суперлиги.