Михайлюк сыграет за сборную Украины в июльских матчах отбора ЧМ-2027
Украинец может сыграть против Грузии и Дании
1 день назад
Защитник Юты Джаз Святослав Михайлюк поможет национальной команде в поединках против Грузии и Дании. Генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский подтвердил договорённость с игроком НБА. На кону встреч стоят выход во второй раунд квалификации чемпионата мира. Слова приводит ua.tribuna.com.
Участие других легионеров — центрового мадридского Реала Алексея Леня и защитника Бостон Селтикс Максима Шульги — пока остаётся под вопросом.
Я могу подтвердить, что существует договоренность — в июле в сборной будет Святослав Михайлюк.
Днепр победил Черкасских Мавп в первой игре четвертьфинальной серии Суперлиги.
