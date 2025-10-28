Олег Гончар

Святослав Михайлюк впервые в сезоне НБА показал двузначную результативность. В матче против Финикс Санз (138:134) украинец вышел в стартовой пятерке Юта Джаз и провел на площадке 36:37 минут.

Михайлюк набрал 11 очков, реализовав 2 из 5 трехочковых, совершил 4 перехвата – лучший показатель в команде – и 3 подбора. Он стал четвертым по результативности в Юте.

Напомним, что в прошлом матче Михайлюк набрал девять очков.