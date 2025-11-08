Миннесота разгромила Юту Михайлюка, Сан-Антонио нанёс поражение Хьюстону
Денвер справился с Голден Стэйт без Карри
около 1 часа назад
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Кливленд 114:148 (26:39, 33:37, 27:33, 28:39)
Вашингтон: Макколлум 25, Сарр 20 + 4 блок-шота, Джонсон 18, Керрингтон 6 + 11 передач, Миддлтон 4 – старт; Киспер 16, Уоткинс 6, Шемпени 6 + 11 подборов, Вукчевич 4, Джонсон 4, Хилл 3, Бегли 2 + 7 подборов, Уитмор 0, Райли 0.
Кливленд: Митчелл 24, Гарленд 20 + 9 передач, Э. Мобли 18 + 10 подборов, Аллен 16 + 14 подборов, Хантер 8 – старт; Проктор 17, Мэррилл 14, Тайсон 10, Томлин 6, Нэнс 5, Траверс 4, Брайант 4, Портер 2.
Орландо – Бостон 123:110 (38:25, 21:26, 25:29, 39:30)
Орландо: Ф. Вагнер 27 + 6 передач, Бэйн 22 + 7 передач, Картер 18, Банкеро 15 + 9 подборов, Саггс 14 – старт; Блэк 13, да Силва 11, Айзек 3, Битадзе 0 + 7 подборов, Джонс 0.
Бостон: Браун 32 + 9 подборов, Притчард 27, Уайт 16 + 10 передач, Майнотт 12 + 8 подборов, Кета 5 + 8 подборов – старт; Саймонс 11, Хаузер 3, Волш 2, Гарза 2, Гонсалес 0.
Атланта – Торонто 97:109 (26:26, 27:18, 24:29, 20:36)
Атланта: Джонсон 21 + 7 подборов + 6 потерь, Александр-Уокер 20, Порзингис 17 + 7 подборов + 4 блок-шота, Ризаше 16, Дэниелс 7 + 8 подборов + 8 передач – старт; Уоллес 7, Оконгву 7+11 подборов, Гуйе 2+7 подборов, Крэйчи 0.
Торонто: Ингрэм 20, Барретт 19, Куикли 18 + 6 передач, Барнс 14 + 10 подборов, Пельтль 12 + 10 подборов – старт; Мамукелашвили 12, Дик 11, Мюррей-Бойлс 3, Волтер 0, Шед 0, Бэттл 0.
Бруклин – Детройт 107:125 (29:27, 26:33, 19:34, 33:31)
Бруклин: Портер 28, Клони 19, Клакстон 17 + 8 подборов, Демин 8 + 7 передач, Мэнн 3 – старт; Вилсон 9, Шарп 7, Пауэлл 6, З. Вильямс 6, Лидделл 2, Мартин 2, Этьен 0.
Детройт: Каннингем 34 + 10 передач, Дюрен 30 + 11 подборов, Томпсон 14, Д. Робинсон 7 + 8 передач, Стюарт 4 – старт; Левер 10, Грин 8, Рид 6, Холланд 5, Клинтман 4, Дженкинс 3, Ланир 0.
Сан-Антонио – Хьюстон 121:110 (23:25, 28:25, 35:32, 35:28)
Сан-Антонио: Барнс 24, Шемпени 22 + 7 подборов, Вембаньяма 22 + 8 подборов, Вассел 15, Касл 14 + 13 передач + 5 потерь – старт; Маклафлин 9, К. Джонсон 8, Уотерс 3, Сохан 2, Олиник 2.
Хьюстон: Шенгюн 25 + 9 подборов + 8 передач, Дюрент 24 + 8 потерь, Томпсон 14 + 7 подборов, Окоги 12 + 5 перехватов, Смит 5 + 8 подборов – старт; Шеппард 16+6 передач, Исон 11, Адамс 3+8 подборов, Тейт 0, Капела 0.
Мемфис – Даллас 118:104 (34:24, 40:27, 28:29, 16:24)
Мемфис: Морэнт 21 + 13 передач + 7 потерь, Джарен Джексон 17, Колдуэлл-Поуп 12, Лендейл 11 + 7 подборов, Уэллс 8 – старт; Кауард 21 + 9 подборов, Альдама 16, Спенсер 12, В Вильямс 0, Смолл 0, Джексон 0, Кончар 0, Проспер 0, Холл 0.
Даллас: Кристи 18, Вашингтон 14, Флегг 12, Рассел 9, Гэффорд 0 – старт; Маршалл 16+7 подборов, Вильямс 11, Сиссе 10+8 подборов, Харди 8, Нембхард 6, Пауэлл 0, Калеб Мартин 0, Томпсон 0.
Майами – Шарлотт 126:108 (53:33, 19:36, 22:19, 32:20)
Майами: Пауэлл 25, Виггинс 22, Ларссон 19, Митчелл 9, Уэйр 7 – старт; Хакес 18 + 8 подборов + 9 передач, Фонтеккио 11, Йович 10, Смит 5.
Шарлотт: Книппел 30 + 8 подборов, Менн 20 + 9 подборов + 7 передач, Бриджес 14 + 12 подборов + 7 передач, Джеймс 10, Колкбреннер 10 + 4 блок-шота – старт; Диабате 10 + 11 подборов, Макнили 8, Коннотон 6, Симпсон 1.
Милуоки – Чикаго 126:110 (23:25, 30:27, 32:28, 41:30)
Милуоки: Я. Адетокумбо 41 + 15 подборов + 9 передач, Тернер 23 + 8 подборов, Роллинз 20, Грин 6, Трент 5 – старт; Кузма 11 + 8 подборов, Энтони 11, Портис 7, Коффи 2, Симс 0.
Чикаго: Бузелис 20 + 8 подборов, Джонс 17, Гидди 16 + 7 подборов + 14 передач, Вучевич 16, Окоро 6 – старт; Хертер 13, Досунму 7, Смит 7, Вильямс 6, Терри 2, Филипс 0.
Миннесота – Юта 137:97 (43:15, 36:30, 25:22, 33:30)
Миннесота: Эдвардс 37, Макдэниелс 22 + 7 подборов, Рэндл 19 + 10 подборов + 12 передач + 7 потерь, Гобер 8 + 9 подборов, Дивинченцо 3 – старт; Хайленд 12, Диллингем 8, Кларк 6, Беранже 6, Миллер 6, Конли 5, Рид 5, Инглс 0, Джузенг 0.
Юта: Джордж 18, Маркканен 12, Коллиер 10, Михайлюк 6, Нуркич 3 – старт; Бейли 12, Филиповски 9+10 подборов, Андерсон 8, Сенсабо 5, Вильямс 5, Хендрикс 4, Клейтон 4, Харклесс 1, Лав 0.
Денвер – Голден Стэйт 129:104 (32:21, 34:28, 33:28, 30:27)
Денвер: Йокич 26 + 9 подборов + 9 передач, Дж. Мюррей 23 + 8 передач, Гордон 18, К. Браун 12 + 7 подборов, К. Джонсон 0 – старт; Валанчюнас 16, Вотсон 10, Хардуэй 7, Б. Браун 6, Ннаджи 5, Стротер 4, Джонс 2, Пикетт 0, Тайсон 0.
Голден Стэйт: Др. Грин 17, Батлер 16, Подземски 7, Куминга 6 + 7 подборов, Муди 2 – старт; Пост 14, Ричард 12, Спенсер 10, Джексон-Дэвис 9+7 подборов, Хилд 8, Пэйтон II 2, Сантос 1.
Сакраменто – Оклахома-Сити 101:132 (32:30, 24:40, 27:28, 18:34)
Сакраменто: Уэстбрук 24 + 9 передач + 7 потерь, Дерозан 18, Юбэнкс 16, Лавин 9, Шредер 2 + 8 передач – старт; Монк 15, Рейно 8 + 10 подборов, Ачиува 4, Эллис 3, Картер 2, Клиффорд 0.
Оклахома-Сити: Хартенштейн 33 + 19 подборов, Гилджес-Александер 30, Митчелл 18 + 10 передач, Уоллес 15, Холмгрен 10 + 7 подборов – старт; Джо 14, Джейлин Вильямс 6, Карузо 3, Дженг 3, Барнхайзер 0, Янгблад 0.
