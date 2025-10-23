Владимир Кириченко

Украинец Святослав Михайлюк сыграл за Юту в первом матче регулярного чемпионата НБА против Клипперс (129:108).

Святослав вышел в старте и провел на площадке 24 минуты, за которые набрал 9 очков, сделал 1 подбор, 3 ассиста и 1 перехват. На счету 28-летнего украинца 3/4 трехочковых.

Следующий матч Юта проведет 25 октября против Сакраменто.

Михайлюк сыграл 38 матчей (13 в стартовом составе) за Джаз в сезоне-24/25, в которых набирал в среднем 8,8 очка, 2,4 подбора и 2,0 передачи за 20,0 минут на площадке.

Напомним, Свят в предсезонном матче НБА устроил феерию трехочковых и помог Юте обыграть Портленд.