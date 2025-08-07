«Не могу сказать, что мы сыграли умно». Багатскис – после поражения от Швейцарии
Капитан объяснил, какие ошибки стали фатальными во встрече
около 1 часа назад
Главный тренер национальной сборной Украины по баскетболу Айнерс Багатскис рассказал о причинах поражения в стартовом матче пред-квалификации к чемпионату мира-2027, в котором украинцы уступили Швейцарии со счетом 64:66. Слова приводит ФБУ.
Не могу сказать, что мы сыграли умно. Играя против этой защиты соперника, мы теряли мяч без какого-либо давления около 10 раз. А это значит, что Швейцария получила десять дополнительных бросков, свободных бросков, атак в быстром нападении. Бывали случаи, когда нам приходилось минуту подряд играть в защите — мы просто не могли забрать подбирание. Это все плохие вещи.
Если мы хотим добиться успеха в этом групповом этапе, если мы хотим квалифицироваться в следующую стадию отбора, мы должны ограничить все эти ошибки.
Во-первых, мы должны убрать наши странные решения, мы должны играть с большим желанием. Неприемлемо, что мы позволили некоторым игрокам соперника сыграть свою лучшую игру. Возможно даже в жизни.
Мы анализировали игру соперников, знали ваших игроков, знали все сетты, которые будет играть Швейцария. И ваш соперник больше заслужил на победу в этом матче, ведь играя в баскетбол такого качества, позволяя себе слишком много взлетов и падений в игре… Не забрасывая в легких ситуациях, легкие броски — это очень плохо. Мы должны это ограничить. Уменьшить количество потерь, уменьшить количество подборов в нападении у соперника. И возможно, мы должны лучше сыграть в защите один на один. Думаю, с этого начинается игра в баскетбол.
Расписание матчей сборной Украины в пред-квалификации чемпионата мира-2027.