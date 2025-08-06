Михаил Цирук

Сегодня, 6 августа, сборная Украины по баскетболу начнет путь на чемпионат мира-2027 первым поединком второго предварительного раунда квалификации против команды Швейцарии. Рассказываем, что нужно сделать нашей команде, чтобы попасть на турнир, кто будет нашими соперниками и как наша команда выступала на предыдущих ЧМ.

Формат квалификации

Чтобы выйти на чемпионат мира, европейским сборным приходится преодолевать довольно длинный путь. На первом этапе 10 наименее рейтинговых команд разделены на три группы, и трое победителей, Швейцария, Румыния и Австрия, а также лучшая вторая команда - Норвегия, отправились во второй этап.

К ним присоединились еще 8 сборных, среди которых и Украина. 12 участников второго раунда разделены на четыре группы по три команды, и две лучшие из каждой группы попадут в первый основной этап.

Там участников разделят на 8 групп по 4 команды, три из которых выйдут дальше, потом будет еще один основной этап, и только после этого наступит финальный. Словом, путь очень длинный и скучный, и если по итогам этого этапа наша команда пройдет дальше, это, очевидно, будет лишь начало.

Кто наши соперники?

Первыми оппонентами сборной Украины на этом пути будут команды Швейцарии и Словакии, с каждой из которых мы сыграем дважды. По крайней мере, Швейцария, которая стартовала с первого раунда, на бумаге точно слабее нас, и в матчах с ней сине-желтые будут считаться явными фаворитами.

Положительно для нас складывались и встречи против Словакии, которую мы обыгрывали в 2016 (72:65) и 2022 году (75:61). Правда, оба матча были товарищескими. Так или иначе, преодолевать первый для себя этап подопечные Айнарса Багатскиса точно обязаны. Однако, как уже отмечалось, это будет лишь началом длинного пути на мировое первенство.

Состав сборной Украины

Защитники

Александр Ковляр, Будучность, Черногория, Егор Сушкин, Киев-Баскет, Иссуф Санон, Шльонск, Польша, Илья Тыртышник, ОраСи Равенна, Италия, Михаил Бублик, Киев-Баскет, Украина

Форварды

Владимир Конев, Днепр, Украина, Иван Ткаченко, Миттельдойчер, Германия, Артем Ковалев, Тангеран Хоукс, Индонезия, Александр Липовый, Колоссос, Греция, Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвия

Центровые

Даниил Сипало, Днепр, Украина, Вячеслав Кравцов, Борнео Хорнбиллз, Индонезия

Как Украина выступала на ЧМ?

За всю свою историю сборная Украины по баскетболу выступала в финальной части ЧМ всего один раз - в 2014 году. Заняв 6 место наНа чемпионате Европы 2013 года сборная Украины впервые в своей истории получила право выступать на чемпионате мира. В финальном турнире команда попала в группу C вместе с сборными США, Турции, Доминиканской Республики, Новой Зеландии и Финляндии.

Украинцы удачно стартовали на турнире, обыграв в своем первом матче команду Доминиканской Республики со счетом 72:62. Однако во втором туре потерпели поражение от сборной Финляндии — 76:81. В третьем матче была одержана победа над вице-чемпионом мира 2010 года — сборной Турции — 64:58. Но затем последовали два поражения подряд: сначала от сборной Новой Зеландии — 61:73, а в последнем, пятом матче — от действующего чемпиона мира, сборной США — 71:95.

В итоге, набрав одинаковое количество очков со сборными Доминиканской Республики и Новой Зеландии (по 7), сборная Украины по дополнительным показателям не смогла пройти в плей-офф турнира.

Расписание матчей сборной Украины

Среда, 6 августа, 20:00 - Швейцария - Украина

Суббота, 9 августа, 17:00 - Украина - Словакия

Суббота, 16 августа, 17:00 - Украина - Швейцария

Среда, 20 августа, 19:00 - Словакия - Украина

В материале использованы фото Getty images, ФБУ