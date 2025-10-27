Невероятные 51 очко Ривза принесли победу Лейкерс, Даллас обыграл Торонто
Сан-Антонио выиграл у Бруклина, Миннесота одолела Индиану
около 1 часа назад
НБА. Регулярный чемпионат
Сан-Антонио – Бруклин 118:107 (31:24, 38:24, 19:33, 30:26)
Сан-Антонио: Вембаньяма 31 + 14 подборов + 6 блок-шотов, Вассел 16, Касл 13 + 5 потерь, Шемпени 13, Барнс 4 – старт; Харпер 20+8 передач, К. Джонсон 19+7 подборов, Браян 2, Бийомбо 0, Маклафлин 0.
Бруклин: Томас 40, Портер 16, Клекстон 10, Менн 7, Сараф 0 – старт; Вилсон 9, Клауни 7, Шарп 6, З. Вильямс 5, Мартин 4, Демин 3.
Детройт – Бостон 119:113 (24:33, 36:25, 34:23, 25:32)
Детройт: Каннингем 25 + 8 передач + 6 потерь, Дюрен 24 + 18 подборов, Томпсон 21 + 12 подборов, Харрис 18 + 8 подборов, Д. Робинсон 8 – старт; Стюарт 9, Грин 7, Холланд 7, Дженкинс 0, Ланиер 0.
Бостон: Браун 41, Притчард 21 + 10 подборов, Уайт 15, Кета 4, Гонсалес 0 – старт; Саймонс 12, Майнотт 10, Хаузер 8, Гарза 2, Шайерман 0, Буше 0.
Вашингтон – Шарлотт 113:139 (30:31, 32:20, 26:44, 25:44)
Вашингтон: Макколлум 24, Сарр 23, Миддлтон 11, Джордж 6 + 8 подборов, Керрингтон 4 – старт; Джонсон 16, Витмор 10, Вукчевич 6, Райли 5, Шемпени 4, Бегли 2, Хилл 2, Киспер 0, Купер 0, Джонсон 0.
Шарлотт: Болл 38 + 13 подборов + 13 передач, Бриджес 22, Секстон 20, Книппел 20, Колкбреннер 4 – старт; Джеймс 13, Диабате 12 + 10 подборов, Коннотон 4, Салон 4 + 7 подборов, Пламли 2, Макнили 0, Менн 0.
Кливленд – Милуоки 118:113 (29:31, 36:25, 21:28, 32:29)
Кливленд: Митчелл 24 + 5 потерь, Э. Мобли 23 + 8 подборов + 6 передач, Меррилл 17, Хантер 16, Аллен 8 + 11 подборов – старт; Болл 11, Тайсон 5, Портер 5, Нэнс 5, Уэйд 4.
Милуоки: Я. Адетокумбо 40 + 14 подборов + 9 передач, Грин 20, Роллинз 14 + 8 передач, Тернер 13, Трент 6 – старт; Портис 10 + 8 подборов, Принс 8, Симс 2, Коффи 0, Джексон 0, Сирс 0.
Майами – Нью-Йорк 115:107 (24:27, 33:27, 31:27, 27:26)
Майами: Пауэлл 29 + 7 подборов, Адебайо 19 + 13 подборов + 6 потерь, Митчелл 9 + 6 передач, Виггинс 9, Уэйр 5 + 8 подборов – старт; Хакес 17, Фонтеккйо 14, Смит 6, Йович 6, Ларсон 1.
Нью-Йорк: Брэнсон 37 + 7 передач, Бриджес 20, Таунс 15 + 18 подборов, Ануноби 14, Хукпорти 0 – старт; Кларксон 8, Харт 6, Колек 5, Ябуселе 2, Шемет 0.
Миннесота – Индиана 114:110 (28:28, 30:32, 28:17, 28:33)
Миннесота: Рэндл 31 + 6 передач, Дивинченцо 17, Гобер 14 + 18 подборов, Макдэниелс 11, Эдвардс 5 – старт; Рид 16 + 10 подборов, Кларк 6, Конли 6, Хайленд 5, Шэннон 3, Инглс 0.
Индиана: Сиакам 33 + 10 подборов + 8 передач, Несмит 18 + 8 подборов, Шеппард 6, Джексон 6, Хафф 5 – старт; Деннис 12, Брэдли 12, Топпин 9, Уокер 5+7 подборов, Джексон 4.
Даллас – Торонто 139:129 (32:32, 32:34, 39:25, 36:38)
Даллас: Дэвис 25 + 10 подборов, Флэгг 22, Вашингтон 17 + 7 подборов, Томпсон 10, Лайвли 4 + 7 подборов – старт; Рассел 24 + 6 передач, Кристи 17, Маршалл 12, Калеб Мартин 4, Харди 2, Пауэлл 2, Келли 0, Нембхард 0.
Торонто: Барнс 33 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь, Ингрэм 22, Барретт 16, Куикли 14, Пёлтль 4 + 8 подборов – старт; Мамукелашвили 16, Дик 10, Шед 6+8 передач, Агбаджи 5, Бэттл 3, Мобо 0, Мюррей-Бойлс 0.
Клипперс – Портленд 114:107 (34:23, 21:37, 32:22, 27:25)
Клипперс: Леонард 30 + 10 подборов, Зубац 21 + 8 подборов, Харден 20 + 13 передач + 7 потерь, Д. Джонс 4, Богданович 0 + 5 потерь – старт; Коллинз 16, Данн 9, Пол 6, Б. Лопес 5, Батюм 3.
Портленд: Авдия 23 + 7 подборов + 5 потерь, Холидей 21 + 7 передач, Шарп 19 + 6 потерь, Клингэн 9 + 10 подборов, Камара 5 –старт; Грант 17, Уэсли 6, Тайбул 5, Ян Ханьсен 2, Мюррей 0.
Сакраменто – Лейкерс 120:127 (27:36, 35:26, 28:33, 30:32)
Сакраменто: Лавин 32, Дерозан 21, Шрёдер 18 + 12 передач, Сабонис 10 + 14 подборов, Эллис 6 – старт; Уэстбрук 18 + 6 передач, Монк 15, Джонс 0, Шарич 0, Картер 0, Кардуэлл 0, Юбэнкс 0.
Лейкерс: Ривз 51 + 11 подборов + 9 передач, Эйтон 22 + 15 подборов, Хатимура 18, Смарт 11, Винсент 3 – старт; Ларевиа 11, Вандербильт 9, Кнехт 2, Манньон 0.