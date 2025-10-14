Олег Шумейко

Нью-Йорк в предсезонных матчах НБА уступил Вашингтону 103:120.

Центровой Алексей Лень получил от Никс 11 минут 53 секунды игрового времени. Украинский бигмен набрал 2 очка (1 из двух 2-очковых), сделал 1 подбор и 1 передачу. В пассиве Леня одна потеря и 3 фола. Показатель «+/-» составил +3.

Напомним, что Святослав Михайлюк не помог Юте избежать поражения от Далласа.