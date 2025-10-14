Лень сыграл 12 минут за Нью-Йорк в предсезонных матчах НБА.
Никс уступили Вашингтону
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Нью-Йорк в предсезонных матчах НБА уступил Вашингтону 103:120.
Центровой Алексей Лень получил от Никс 11 минут 53 секунды игрового времени. Украинский бигмен набрал 2 очка (1 из двух 2-очковых), сделал 1 подбор и 1 передачу. В пассиве Леня одна потеря и 3 фола. Показатель «+/-» составил +3.
Напомним, что Святослав Михайлюк не помог Юте избежать поражения от Далласа.
