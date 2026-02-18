Олег Гончар

Миннесота Тимбервулвз с большой вероятностью сменит конференцию в случае расширения НБА за счет новых франшиз из Сиэтла и Лас-Вегаса. Об этом сообщает basketnews.com.

Согласно информации источника, в случае создания двух новых клубов обе команды будут выступать в Западной конференции. Для сохранения баланса лига может перевести Миннесоту на Восток, что позволит сформировать по 16 команд в каждой конференции. Географически штат Миннесота расположен ближе к городам Восточной конференции, что также рассматривается как аргумент в пользу такого решения.

Переход Тимбервулвз означал бы усиление Восточной конференции, так как за команду выступает лидер и один из самых ярких игроков лиги Энтони Эдвардс.

