39 очков Шенгюна помогли Хьюстону обыграть Индиану, Миннесота уступила Мемфису
Филадельфия победила Клипперс
около 2 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Шарлотт – Новый Орлеан 102:95 (23:30, 26:34, 29:18, 24:13)
Шарлотт: Болл 24 + 8 подборов, Книппел 17 + 9 подборов, Миллер 16 + 8 подборов, Бриджес 9, Диабате 2 + 9 подборов – старт; Г. Вильямс 16 + 9 подборов, Колкбреннер 10 + 7 подборов, Секстон 5, Джеймс 3, Грин 0.
Новый Орлеан: Мерфи 27, Квин 16 + 8 подборов, Вильямсон 14 + 11 подборов, Джонс 12 + 7 подборов, Бей 8 – старт; Фирс 9, Мисси 4, Альварадо 3, Маткович 2.
Индиана – Хьюстон 114:118 (28:24, 28:39, 31:24, 27:31)
Индиана: Сиакам 27, Несмит 17, Немхард 7 + 8 передач, Хафф 6, Ферфи 2 – старт; Матурин 25, Уокер 12, Джексон 6, Поттер 5, Макконнелл 5, Шеппард 2.
Хьюстон: Шенгюн 39 + 16 подборов + 5 потерь, Смит 19, Томпсон 16 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь, Шеппард 11, Исон 9 + 10 подборов – старт; А. Холидей 8, Тейт 8, Финни-Смит 4, Капела 4 + 7 подборов, Окоги 0.
Мемфис – Миннесота 137:128 (36:29, 30:29, 32:28, 39:42)
Мемфис: Джарен Джексон 30, Джером 19 + 8 передач, Веллс 18, Кауард 14, Лэндейл 4 – старт; В. Вильямс 16, Спенсер 16, Джексон 13 + 8 подборов, Колдуэлл-Поуп 4, Проспер 3.
Миннесота: Эдвардс 39 + 7 подборов, Макдениелс 29, Дивинченцо 21, Рэндл 19 + 8 подборов + 8 передач, Гобер 7 + 10 подборов – старт; Рид 10+4 блок-шота, Хайленд 3, Кларк 0, Конли 0.
Клипперс – Филадельфия 113:128 (19:38, 34:34, 34:28, 26:28)
Клипперс: Леонард 29 + 6 передач, Сэндерс 17, Коллинз 15 + 7 подборов, Зубац 8 + 9 подборов, Данн 6 + 6 передач – старт; Миллер 21, Б. Лопес 13, Кристи 2, Нидерхозер 2, Браун 0, Батюм 0.
Филадельфия: Макси 29 + 6 передач, Барлоу 26 + 16 подборов, Эмбиид 24, Убре 15, Эджкомб 5 + 7 передач – старт; Граймс 14, Бона 6, Маккейн 6, Уотфорд 3, Уокер 0.