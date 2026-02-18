Олег Гончар

Защитники Максим Шульга и Джон Тоньє в ближайшее время будут переведены Бостон Селтикс из двусторонних контрактов на стандартные соглашения НБА. Об этом сообщает The Athletic.

На протяжении большей части сезона оба игрока выступали за фарм-клуб Мэйн Селтикс в G-Лиге. После завершения дедлайна заявок состав основной команды Бостона сократился с 14 до 12 баскетболистов, что повлияло на финансовую структуру клуба.

Перевод Шульги и Тоньє на полноценные контракты позволит Селтикс избежать превышения порога налога на роскошь. Ранее аналогичное решение клуб принял в отношении центрового Амари Уильямса. Для украинца это шанс закрепиться в основном ростере и получить больше игрового времени в НБА.

Напомним, ранее Шульга дебютировал в НБА в составе Бостон Селтикс.