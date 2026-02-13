Портленд обыграл Юту с Михайлюком, Оклахома проиграла Милуоки без Янниса
Лейкерс победили Даллас
около 2 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Оклахома-Сити – Милуоки 93:110 (25:30, 30:37, 18:22, 20:21)
Оклахома: Джо 17, Холмгрен 16 + 13 подборов, К. Уильямс 9 + 8 подборов, Дорт 9, Уоллес 3 – старт; Маккейн 13, Карузо 9, Джейлин Уильямс 7, Виггинс 5, Бейхайм 3, Топич 2, Барнхайзер 0.
Милуоки: Дженг 19 + 11 подборов + 6 передач + 4 блок-шота, Грин 17, Кузма 14, Портер 12 + 7 передач, Симс 8 – старт; Портис 15 + 12 подборов, Томас 12, Нэнс 11 + 7 подборов, Джексон 2, Трент 0, Т. Адетокумбо 0.
Юта – Портленд 119:135 (31:28, 32:33, 23:40, 33:34)
Юта: Сенсабо 28, Коллиер 15 + 9 передач, Филиповски 15 + 9 подборов + 6 перехватов, Бейли 15 + 8 подборов, Уильямс 9 – старт; Михайлюк 14, Хинсон 11, В. Уильямс 6, Кончар 6+7 подборов, Тшибве 0.
Портленд: Холидей 31 + 9 подборов + 7 передач, Клинган 23 + 18 подборов + 7 передач, Грант 18, Камаро 14 + 8 подборов, Сиссоко 8 – старт; Хендерсон 15+6 потерь, Крэйчи 11, Лав 11, Рупер 2, Ян Ханьсен 2, Весли 0, Кук 0.
Лейкерс – Даллас 124:104 (36:31, 28:32, 32:19, 28:22)
Лейкерс: Джеймс 28 + 10 подборов + 12 передач, Хачимура 21, Хейс 16 + 7 подборов, Ларевия 11, Смарт 9 + 6 передач – старт; Ривз 18+6 передач, Кеннард 9+7 подборов, Вандербильт 5, Клебер 5, Тьеро 2, Джеймс-младший 0, Кнехт 0, Тимми 0, Бафкин 0.
Даллас: Кристи 19, Маршалл 19, Вашингтон 18, Уильямс 17 + 7 передач, Геффорд 2 – старт; Томпсон 9, Миддлтон 8, Бегли 7, Джонс 3, Пауэлл 2, Джонсон 0.