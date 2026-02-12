Юта разгромила Сакраменто, Филадельфия опозорилась в матче с Нью-Йорком
Денвер вырвал победу у Мемфиса
около 1 часа назад
12 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись четырнадцать матчей.
Нью-Йорк разгромил Филадельфию, Торонто уступил Детройту.
НБА. Регулярный чемпионат
Шарлотт – Атланта 110:107 (35:27, 23:22, 31:26, 21:32)
Орландо – Милуоки 108:116 (24:20, 27:32, 32:36, 25:28)
Кливленд – Вашингтон 138:113 (40:24, 36:37, 32:28, 30:24)
Бостон – Чикаго 124:105 (36:27, 36:17, 26:26, 26:35)
Бруклин – Индиана 110:115 (31:18, 33:35, 26:31, 20:31)
Торонто – Детройт 95:113 (19:29, 33:38, 22:27, 21:19)
Филадельфия – Нью-Йорк 89:138 (23:36, 19:36, 29:32, 18:34)
Хьюстон – Клипперс 102:105 (29:22, 27:24, 20:24, 26:35)
Миннесота – Портленд 133:109 (32:26, 29:25, 35:31, 37:27)
Новый Орлеан – Майами 111:123 (25:31, 30:27, 30:38, 26:27)
Юта – Сакраменто 121:93 (39:20, 32:24, 29:22, 21:27)
Финикс – Оклахома-Сити 109:136 (25:37, 27:38, 28:37, 29:24)
Денвер – Мемфис 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35)
Голден Стэйт – Сан-Антонио 113:126 (38:31, 29:32, 27:31, 19:32)