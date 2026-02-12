Фокс заменит Адетокунбо в Матче всех звезд НБА-2026
Адетокунбо пропустит звездный уикенд из-за травмы икры
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Разыгрывающий Сан-Антонио Сперс Де'Аарон Фокс заменит форварда Милуоки Бакс Янниса Адетокунбо в Матче всех звезд НБА-2026. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Фокс присоединится к составу команды USA Stripes. Адетокунбо пропустит игру из-за травмы икроножной мышцы.
Матч всех звезд состоится 15 февраля. Для Фокса это второй вызов в карьере — впервые он сыграл в Матче всех звезд в 2023 году.
