Прикарпатье-Говерла усилилась центровым Дмитренко
22-летний баскетболист в прошлом сезоне выступал за Запорожье
6 минут назад
Баскетбольный клуб Прикарпатье-Говерла объявил о подписании 22-летнего центрового Ильи Дмитренко, сообщает официальная страница клуба в Instagram.
В прошлом сезоне в составе БК Запорожье Дмитренко в среднем набирал 7,0 очка, 4,4 подбивания и 0,5 передачи за игру.
Ивано-франковский клуб завершил сезон 2024/2025 на восьмом месте в регулярном чемпионате Суперлиги, уступив Днепру в четвертьфинале плей-офф.
Напомним, ранее Черкасские Мавпы определились с главным тренером на следующий сезон.
