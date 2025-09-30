Рост Виктора Вембаньямы за год увеличился на 2,5 см
Баскетболист Сан-Антонио продолжает расти
около 8 часов назад
Официальный рост центрового Сан-Антонио Спёрс Виктора Вембаньяма перед началом сезона НБА 2025/2026 составляет 223,5 см без обуви. Об этом сообщает Basket News.
Во время медиа-дня измерения показали, что 21-летний француз добавил 2,5 см по сравнению с прошлым годом, когда его рост составлял 221,0 см. Журналист Брайан Уиндхорст ранее отмечал, что в обуви рост Вембаньяма достигает 226,0 см, в то время как Майк Фингер сообщал о 222,3 см.
Последний официальный вес игрока составляет 106,5 кг.
Напомним, ранее Вембаньяма объявил о возвращении после тяжелой травмы.