«Ротация была не очень большой»: Бобров назвал главную причину поражения сборной Украины от Черногории
Форвард отметил кадровые потери национальной команды перед игрой
Фото: FIBA
Форвард мужской сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров прокомментировал поражение от Черногории (71:77) в матче второго раунда квалификации чемпионата мира-2027. Слова игрока приводит Суспільне Спорт.
У нас еще остаются две игры, так что будем настраиваться на них. Сегодня, к сожалению, не было Вани Ткаченко и Войноловича — ребят, которые могли бы добавить команде, ведь, как вы видели, ротация сегодня была не очень большой. Поэтому и такой результат досадный.
Сборная Украины проиграла Черногории в отборе на ЧМ-2027 по баскетболу.
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