Дубль Суле и голы Малена и Кастро принесли Роме разгромную победу над Монцей
Три мяча были забиты в первом тайме
Фото: Рома
Рома дома победила Монцу в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Хозяева обеспечили себе комфортное преимущество еще до перерыва — счет открыл Дониэлл Малэн, после чего дубль оформил Матиас Суле.
Во втором тайме римляне довели счет до разгромного благодаря голу Сантьяго Кастро.
Серия А. 13-й тур
Рома – Монца – 4:0
Голы: Малэн, 12, Суле, 24, 36, Кастро, 90+1
Видео MEGOGO
В следующем туре 4 декабря Рома сыграет против Болоньи, а Монца 5 декабря примет Комо.
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