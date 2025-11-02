Ровно создал сенсацию в матче с Днепром, Киев-Баскет победил Запорожье
Сразу два матча баскетбольной Суперлиги завершились овертаймами
15 минут назад
В баскетбольной Суперлиге Украины прошли очередные матчи.
Днепр – Ровно 90:91 ОТ (25:19, 12:17, 22:29, 22:16, 9:10)
Днепр: Горобченко 1 + 3 подбора + 3 передачи, Закурдаев 9 + 3 подбора + 2 передачи, Конев 11 + 6 подборов + 7 передач, Тимофеекно 24, Сипало 17 + 10 подборов – старт; Дубоненко 12 + 6 передач, Загреба 10 + 3 передачи, Бондарчук 3, Сорочан 3, Колдомасов.
Ровно: Хайнс 15 + 4 подбора + 4 передачи, Шепелев 2 + 4 подбора, Трейлор 27 + 4 подбора, Коровяков 11 + 7 подборов, Дюпри 24 + 8 подборов + 3 передачи – старт; Тимощук 8 + 3 подбора, Поносов 4, Шептицкий 0, Рябой 0.
Запорожье – Киев-Баскет 80:86 ОТ (18:14, 18:24, 17:22, 23:16, 4:10)
Запорожье: Лищина 14, Метьюз 7, Эйса 11 + 12 подборов, Ловингс 20, Буц 20 + 8 подборов – старт; Величко 4, Киктев 3, Климанов 1, Терехин 0
Киев-Баскет: Бублик 20 + 7 подборов, Сушкин 13 + 6 подборов + 6 передач, Смитюх 5, Клевзуник 23 + 6 подборов, Карпюк 2 + 6 подборов – старт; Сандул 10 + 18 подборов + 5 передач, Романица 6, Малич 5, Колаволе 2
