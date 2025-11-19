Олег Гончар

Украинский защитник Шлёнска Иссуф Санон назвал Прометей лучшей командой, за которую он когда-либо играл, передает Euroleague Basketball.

По словам Санона, в Прометее была невероятная командная химия, когда достаточно было одного взгляда, чтобы понять действия партнера.

Он считает, что это были лучшие два года в карьере — он многому научился от игроков и тренеров: как побеждать, как быть хорошим партнером и не быть эгоистом.

Санон признался, что никогда бы не променял тот опыт и, если бы тогда предложили перейти в другой клуб, отказался бы.

В 2022-2024 годах вместе с Прометеем украинец дважды стал чемпионом Латвийско-эстонской лиги и дошел до полуфинала Еврокубка.