Олег Гончар

Украинские легионеры продолжают активно выступать в Европе.

В чемпионате Польши Шлёнск победил Даброву Гурничу со счётом 97:80. Исуф Санон отыграл 20 минут, набрав 19 очков (2/5 двухочковых, 5/9 трёхочковых). К этому он добавил 5 подборов, 3 передачи и 3 перехвата при 1 потере и 3 фолах.

Рейтинг эффективности Санона составил +22 очка. Исуф стал вторым по результативности в матче.

Во французской лиге U-21 Монако разгромил Лимож 110:70. 20-летний Максим Кличко провел на площадке 23 минуты и записал 13 очков (4/6 двухочковых, 1/1 трёхочковый, 2/4 штрафных).

Центровой собрал 4 подбора, отдал 2 передачи, поставил 3 блокшота при 1 потере и 2 фолах. Его рейтинг эффективности достиг +15.

Во втором дивизионе Польши Лодзь одолел Быдгощ 85:74. Александр Антипов отыграл 23 минуты, набрал 6 очков (3/6 двухочковых), собрал 5 подборов и отдал 3 передачи при 1 потере и 2 фолах. Рейтинг эффективности +7.