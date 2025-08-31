Олег Гончар

Клубы с украинскими игроками активно готовятся к новому баскетбольному сезону, проводя товарищеские матчи, сообщил портал basket.com.ua.

Шльонск под руководством главного тренера сборной Украины Айнарса Багатскиса одержал победу над польским Старт Люблин со счетом 96:78. Лидером матча стал защитник сборной Украины Иссуф Санон, который за 19 минут 46 секунд набрал 17 очков (3/3 двухочковые, 3/4 трехочковые, 2/2 штрафные), сделал 2 подбора, 4 передачи, 1 перехват при 1 потере и 1 фол. Его показатель плюс-минус составил +14.

В то же время австрийский Капфенберг Буллз, за который выступает украинец Виталий Зотов, уступил итальянскому Чивидале со счетом 80:96. Зотов стал вторым по результативности в своей команде, набрав 15 очков. Лидером по очкам стал Квинтон Грин с 18 очками.

Напомним, на Евробаскете-2025 Словения с Дончичем проиграла Франции, а Германия победила Литву.