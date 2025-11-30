Сборная Украины одержала вторую победу в квалификации ЧМ-2027
Подопечные Айнарса Багатскиса обыграли Данию
около 12 часов назад
Фото: FIBA
Мужская сборная Украины по баскетболу одержала свою вторую победу в квалификации чемпионата мира-2027, уверенно обыграв Данию.
Самым результативным игроком в составе сине-желтых стал Александр Ковляр, который набрал 28 очков, а также сделал 11 ассистов.
Отбор на ЧМ-2027
Украина — Дания 88:71 (18:20, 28:16, 27:10, 15:25)
Следующие поединки квалификации сине-желтые проведут 27 февраля и 2 марта 2026 года — соперником будет сборная Испании.
Сборная Украины в ослабленном составе неожиданно одолела Грузию.