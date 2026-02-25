Сборная Украины определила состав на заключительные матчи первого этапа квалификации Евробаскета-2027
Украинки в марте проведут 3 матча в отборе ЧЕ-2027
около 7 часов назад
Фото: ФБФ
Тренерский штаб женской команды Украины по баскетболу определился с составом на заключительные матчи первого этапа отбора Евробаскета-2027:
Алина Ягупова, Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич, Татьяна Юркевичус, Елена Бойко, Христина Кулеша, Ольга Алексеичик, Анжелика Ляшко, Дарья Кононученко, Карина Панчук, Анастасия Ковтун, Юлия Гутевич, Серафима Тиха, Полина Тупало
Отметим, что украинки 11 марта сыграют с Черногорией в Латвии, а 14 и 17 марта в гостях встретятся с Болгарией и Азербайджаном соответственно.