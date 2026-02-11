Олег Гончар

Польский Шлёнск завершил выступления в Еврокубке, не сумев пробиться в плей-офф.

В заключительном туре регулярного чемпионата команда Айнарса Багатскиса потерпела разгромное поражение от Цедевиты-Олимпии — 81:114. После этой неудачи польский клуб финишировал девятым в группе, одержав 5 побед в 18 матчах.

Украинский защитник Иссуф Санон провел на паркете 26 минут. В его активе 9 очков (4/6 двухочковые, 0/2 трехочковые, 1/1 штрафные), 1 подбор и 6 результативных передач. Также Санон допустил 5 потерь и набрал 4 фола.

В целом в текущем розыгрыше Еврокубка украинец сыграл 13 матчей. В среднем он проводил на площадке 22 минуты, набирая 11,2 очка, 2,6 подбора и 3,9 передачи за игру.