Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис в интервью ФБУ оценил выступление команды в первом игровом окне квалификации чемпионата мира-2027.

Было ли у вас ощущение после матча в Тбилиси, что эта победа была особенной?

Не хочу делить победы на важные или неважные – победа есть победа. Люди, которые понимают баскетбол, знают, что такое играть против Грузии у них дома при полном зале и огромном давлении. Они очень хорошо укомплектованы, и это команда, которая значительно лучше играет дома, чем на выезде.

Затем была уверенная и не менее важная победа над Данией…

Да, как я и говорил после матча, в Тбилиси мы выполнили только первую часть работы, ведь впереди была игра против Дании. Очень тяжело после таких матчей, после дороги и смены часовых поясов – времени на восстановление и подготовку было немного. Второй матч нужно было начинать на волевых качествах каждого игрока, и я рад за команду, за игроков, что они смогли преодолеть самих себя и сыграть в качественный баскетбол. У нас были подготовленные броски, правильные решения, за счет чего было значительно легче играть в защите.

В Дании вся пятерка играет в европейских чемпионатах, разыгрывающий много играет в немецком Ульме, четыре игрока выступают в Испании и имеют роли в своих командах. И то, что на игре было пять скаутов, которые приехали смотреть на трех проспектов датской сборной, это о чем-то говорит.

Две победы – это важно, но это лишь начало нашего пути. В то же время это показывает, что мы можем играть с любым соперником.

Насколько вы довольны вкладом, в частности ролевых игроков, в прошлых матчах?

То, что я могу в качестве претензий сказать какому-то из игроков во время или после матча – это остается между нами. Даже если кто-то из игроков когда-то провалил игру, я не буду этого говорить публично.

Я даже больше хотел бы сказать о микроклимате в команде. Игроки сами говорили, что они соскучились по сборной. Даже говорили, что соскучились по Санону – как-то тихо было в команде на этот раз. И эта атмосфера – это всегда половина победы. Если игроки не получают удовольствие от тренировок друг с другом, а потом от времени за пределами площадки, сыграть в лучший баскетбол невозможно.

И важно, что есть отдача: нет идеальных игроков и тренеров, хотя и нужно стремиться к этому, у всех есть свои эмоции, свое понимание игры. Все игроки, которые сейчас были в сборной, они, кажется, продемонстрировали более качественный и зрелый баскетбол, чем в своих клубах. Без соответствующего микроклимата, понимания процесса и самопожертвования это было бы невозможно.

Много внимания уделяется Ковляру, и очевидно, он провел сильные матчи за сборную. За счет чего он демонстрирует такую уверенную игру в нападении?

Несмотря на его возраст, он уже зрелый игрок. Возможно, это звучит нелогично, но в каком-то плане, кажется, сборной помогло то, что у него ограниченная роль в клубе. Да, он играет за большой клуб, у которого большие цели, но роль у него в Будучности пока что немного ограничена. Но даже если ты тренируешься с сильными партнерами, качествоигры так или иначе накапливается.

Было видно, что он с удовольствием принял на себя эту лидерскую роль в сборной и знает, что делает. Да, он набрал свои очки, но броски, которые он делал, были обоснованными. Кроме того, ему удавалось задействовать партнеров, что, конечно, очень важное качество для разыгрывающего. Но иногда он был вынужден использовать своё эго и набирать очки, так как временами не было того, кто мог бы это сделать, кроме него. Он очень сильно помог команде.

Были ли попытки пригласить на это окно Максима Шульгу?

Я разговаривал с его агентом, и такой возможности на ноябрь не было. Но уже сейчас я буду общаться с ними насчет февраля – матчей против Испании. Максим очень хочет играть, но как часто игроки из НБА или G-Лиги приезжают сыграть за сборную в сезоне? Я не настолько наивен, но если будет хотя бы один процент возможности, что мы сможем пригласить Шульгу, мы будем работать над этим.

