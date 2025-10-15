Олег Гончар

Баскетбольный клуб Днепр сообщил, что американский легионер Си Джей Вильямсон принял решение покинуть Украину в связи с ситуацией с безопасностью. Об этом говорится в официальном заявлении команды.

Днепр выразил благодарность игроку за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Вильямсон присоединился к клубу летом 2025 года и успел провести пять матчей.

В двух матчах квалификации Кубка Европы FIBA американец набирал в среднем 20,5 очка, 7,0 подборов и 4,5 ассистов. В трех играх чемпионата Украины его показатели составили 7,0 очка, 4,3 подбора и 4,3 передачи за игру.

Вильямсон был одним из ключевых новичков Днепра перед новым сезоном и его брали для еврокубков, из которых команда уже выбыла.