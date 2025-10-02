Днепр не смог попасть в основной раунд Кубка Европы FIBA
Украинская команда сохраняла шансы оказаться на турнире в статусе лакки-лузера
около 1 часа назад
Днепр утратил шанс сыграть в основном раунде Кубка Европы FIBA. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.
После поражения в квалификации от румынской Короны Брашов в двух матчах (69:83 и 64:95) украинская команда сохраняла шансы попасть на турнир в статусе «лаки-лузера».
Для этого нужно было, чтобы общая разница очков (-45) была одной из лучших по сравнению с другими клубами, которые проиграли в квалификации.
Разница Днепра оказалась худшей, поэтому клуб утратил шанс пройти дальше.
В статусе «лаки-лузера» в следующий раунд прошли словацкая Прьевидза (-1), Абшерон Лайонс (-1) из Азербайджана и Башкими (-17) из Косово.
Ранее сообщалось, что FIBA может отстранить израильские сборные и клубы по рекомендации МОК.
