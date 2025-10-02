Владимир Кириченко

Днепр утратил шанс сыграть в основном раунде Кубка Европы FIBA. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

После поражения в квалификации от румынской Короны Брашов в двух матчах (69:83 и 64:95) украинская команда сохраняла шансы попасть на турнир в статусе «лаки-лузера».

Для этого нужно было, чтобы общая разница очков (-45) была одной из лучших по сравнению с другими клубами, которые проиграли в квалификации.

Разница Днепра оказалась худшей, поэтому клуб утратил шанс пройти дальше.

В статусе «лаки-лузера» в следующий раунд прошли словацкая Прьевидза (-1), Абшерон Лайонс (-1) из Азербайджана и Башкими (-17) из Косово.

