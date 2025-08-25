О'Ніл назвал золотой период в истории НБА
Член Зала славы считает, что именно его поколение сделало лигу самой интересной для фанатов
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Легендарный центровой и четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил в подкасте Straight Game поделился мнением о величайшем периоде в истории лиги.
По словам баскетболиста, лучшей эпохой было время его собственных выступлений в НБА — с 1992 по 2011 год.
Наша эпоха. Да, в 80-х игроки были жестче и физически крепче, но наше время было лучшим. Я постоянно спорю с Чарльзом Баркли и другими. Они любят сравнивать команды разных поколений, но именно в наше время было настоящее соперничество.
