Олег Гончар

Бывший игрок НБА и первый номер драфта 2007 года Грег Оден поделился мнением о том, кто является величайшим баскетболистом в истории. В интервью Hoopshype он назвал своим личным кумиром легендарного Дэвида Робинсона, но предположил, что Леброн Джеймс может закрепить за собой статус лучшего в глобальном масштабе.

«Для меня самый великий — это Дэвид Робинсон. Он мой любимый баскетболист. Я вырос, наблюдая за его игрой, пытался его копировать. Но я искренне считаю, что после завершения карьеры одного игрока его величие будет просто невозможно отрицать. Это Леброн Джеймс». Грег Оден

41-летний Леброн, четырёхкратный чемпион НБА, продолжает выступать за «Лос-Анджелес Лейкерс», демонстрируя впечатляющую форму. Оден, чья карьера была омрачена травмами, признал, что универсальность и долголетие Джеймса делают его уникальным в истории баскетбола.

Напомним, в США Леброна обвинили в употреблении стероидов.