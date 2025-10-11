Киев-Баскет разгромил Старый Луцк, Харьковские Соколы победили Кривбасс в Суперлиге
Рівне и Черкасские Мавпы также одержали победы
15 минут назад
Фото: ФБУ
В баскетбольной Суперлиге прошли очередные матчи.
Кривбасс – Харьковские Соколы 66:71 (12:27, 16:18, 14:16, 24:10)
Прикарпатье-Говерла – Ровно 63:74 (22:20, 10:27, 13:11, 18:16)
Нико-Баскет – Черкасские Макаки 81:86 (13:20, 27:20, 27:23, 14:23)
Старый Луцк – Киев-Баскет 70:96 (19:31, 18:24, 10:24, 23:17)
Шульга дебютировал за Бостон в предсезонных матчах.
