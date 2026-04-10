Сергей Разумовский

Киев-Баскет успешно завершил четвертьфинальную серию плей-офф украинской Суперлиги, одержав вторую победу над Запорожьем. В ответном матче столичная команда одержала верх со счётом 75:64, благодаря чему оформила выход в полуфинал турнира. Следующим соперником киевлян станут Харьковские Соколы.

Игра началась в довольно равной борьбе, и в первой четверти ни одна из команд не смогла обеспечить себе ощутимого преимущества. Однако уже во второй десятиминутке Киев-Баскет начал вырываться в счёте. Этот рывок стал определяющим, ведь после большого перерыва столичный клуб не остановился и в третьей четверти довёл своё преимущество до 20 очков.

Несмотря на сложную ситуацию, Запорожье не прекратило борьбу и сумело сократить отставание на 16 пунктов. Интрига в матче некоторое время сохранялась, однако полноценно вернуться в игру запорожской команде не удалось. Подопечные Дмитрия Забирченко сохранили контроль над ходом встречи, удержали нужный результат и без лишних нервов довели поединок до победы, которая гарантировала им место в полуфинале.

Ещё драматичнее развивались события в другом матче игрового дня, где БК Ровно сошёлся с Говерлой. Основное время этой встречи завершилось вничью — 68:68, так что командам пришлось определять сильнейшего в овертайме. В дополнительной пятиминутке ровенцы оказались немного точнее и хладнокровнее, выиграв её со счётом 9:8.

В итоге БК Ровно одержал минимальную победу — 77:76, а вместе с ней и решительный успех в серии со счётом 2:1. Таким образом команда пробилась в следующий раунд плей-офф и теперь в полуфинале встретится с Днепром.

Суперлига (Украина). Четвертьфинальная серия

Запорожье – Киев-Баскет 64:75 (15:18, 11:24, 26:17, 12:16)

Серия: 0:2

Говерла – БК Ровно 76:77 (19:27, 11:20, 14:8, 24:13)

Серия: 1:2

Таким образом, по итогам четвертьфинальных противостояний сформировались обе полуфинальные пары. Киев-Баскет продолжит борьбу за титул в дуэли с Харьковскими Соколами, в то время как Ровно будет бороться за выход в финал с Днепром.