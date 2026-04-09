Президент Шахтера Ринат Ахметов лично поддержит команду в сегодняшнем поединке 1/4 финала Лиги конференций против АЗ Алкмар. Руководитель клуба не посещал официальные матчи горняков с 2 мая 2014 года. Сообщает комментатор Виталий Кравченко.

В последний раз президент донецкого клуба был на трибунах во время встречи с мариупольским Ильичевцем, которая стала последней для команды на Донбасс Арене. Таким образом, пауза в посещении матчей владельцем клуба длилась почти 12 лет.

Сегодняшняя игра против нидерландского клуба состоится в польском Кракове на стадионе имени Генрика Реймана. Начало встречи в 22.00 по киевскому времени.

Туран: «АЗ Алкмар – это замечательная команда, которая красиво играет».