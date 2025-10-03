Суперлига вернулась с тяжёлой победой Днепра над Черкасскими Мавпами
Харьковские Соколы выиграли в овертайме у Запорожья
около 2 часов назад
Суперлига. Регулярный чемпионат
Харьковские Соколы — Запорожье 103:94 ОТ (26:22, 16:33, 21:18, 22:12, 18:9)
Харьковские Соколы: Хохоник 18 + 5 подборов + 13 передач, Климов 13, Соловьев 23, Заплотинский 10 + 9 подборов, Никитин 16 – старт; Никита Безима 8 + 5 подборов, Клебан 7, Мартынов 5, Максим Безима 3, Шавгаров 0, Чевердин 0, Змеевский 0
Запорожье: Метьюз 9, Ловингс 31 + 5 подборов, Лищина 8, Эйса 31 + 7 подборов, Буц 4 + 7 подборов – старт; Величко 9, Киктев 2, Климанов 0, Суркис 0, Терехин 0
Черкасские Мавпы – Днепр 62:72 (21:14, 16:24, 12:12, 13:22)
Черкасские Мавпы: Марченко 6, Холод 1, Пирогов 8, Агафонов 13 + 8 подборов + 4 передачи, Кошеватский 19 + 5 подборов + 5 передач – старт; Упырь 0, Голенков 4 + 6 подборов, Дидиамака 7, Гемлин 4
Днепр: Вильямсон 5 + 4 подбора, Тимофеенко 19, Конев 12 + 9 подборов, Загреба 4 + 6 подборов, Горобченко 3 – старт; Колдомасов 0, Бондарчук 3, Дружелюбов 0, Сорочан 2, Дубоненко 9, Закурдаев 15 + 6 подборов
