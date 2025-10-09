Олег Гончар

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл за Юту Джаз в предсезонном матче НБА против Хьюстон Рокетс. Матч завершился поражением клуба украинца со счетом 127:140.

Михайлюк провёл на площадке 24 минуты, набрал 9 очков, реализовав 4 из 11 бросков с игры, в том числе 1 из 6 трехочковых. Также украинец записал на свой счет 2 подбора, 2 ассиста и 2 перехвата.

Ранее Михайлюк обвинил главного тренера сборной Украины Айнарса Багатскиса в оскорблениях, манипуляциях и не хочет с ним работать.