Скапинцев – лучший игрок Хапоэля в дебютном матче в Еврокубке
Украинский центровой провел на площадке около 17 минут
около 1 часа назад
Дмитрий Скапинцев / Фото - Facebook
Украинский центровой Хапоэля из Иерусалима Дмитрий Скапинцев стал лучшим игроком команды в своем дебютном матче в Еврокубке.
Во время встречи с Цедевита-Олимпия Скапинцев провел на площадке 16 минут 36 секунд, набрал 15 очков, 7 подборов и 1 передачу.
Хапоэль потерпел поражение со счетом 84:99.
Отметим, что 27-летний украинец летом стал игроком Хапоэля. Прошлый сезон он провел в Лиге развития за Рип Сити Ремикс, где набирал в среднем 10 очков, 8,2 подбора и 1,9 блок-шота за игру.
Напомним, Скапинцев принял участие в предсезонном матче Хапоэля против Бруклина.