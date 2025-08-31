Михайлюк рассказал о сроках восстановления после травмы
Игрок Юта Джаз планирует вернуть свою форму
11 минут назад
Святослав Михайлюк
Украинский защитник Юты Джаз Святослав Михайлюк в интервью Base of Ukrainian рассказал о сроках своего восстановления после травмы.
Отметим, что именно травма помешала игроку сыграть за сборную Украины в преквалификации ЧМ-2027.
«Со здоровьем уже лучше. Через пару недель буду на 100% готов, надеюсь.
Сезон в НБА всегда непредсказуемый, но надеюсь, что он будет более успешным, чем прошлый год, для меня и для моей команды в целом».
Напомним, Михайлюк раскритиковал главного тренера сборной Украины Айнарса Багатскиса.