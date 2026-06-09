Владимир Кириченко

Президент США Дональд Трамп был освистан во время исполнения национального гимна на третьем матче финала НБА между Нью-Йорком и Сан-Антонио.

Ранее Трамп принял приглашение от владельца Нью-Йорка Джеймса Долана посетить третий матч серии в Мэдисон-сквер-гарден.

В последний раз действующий президент США посещал матч НБА в 2015 году, когда Барак Обама смотрел игру между Чикаго и Кливлендом.

Никс, которых поддерживает Трамп, проиграли Сперс на домашней площадке (111:115), но продолжают лидировать в серии – 2:1.

Ранее Трамп анонсировал бесплатный турнир UFC в Белом доме.