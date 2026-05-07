Владимир Кириченко

Бойцы со-главных событий UFC Freedom 250 провели встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Среди бойцов, которые посетили Трампа, были Илия Топурия и Джастин Гейджи, а также Алекс Перейра и Сирил Ган. Они стояли позади президента Соединённых Штатов Америки.

На встрече Трамп показал фотографии рендера октагона на Южном газоне Белого дома, а также того, как будут размещаться 4 тысячи зрителей на мероприятии.

Ali Abdelaziz speaks on the #UFCFreedom250 event inside the Oval Office with Donald Trump and the four championship fighters on the fight card.



UFC Freedom 250 состоится 14 июня в честь 250-летия принятия Декларации независимости США.

Напомним, UFC в Белом доме будет иметь самый большой бюджет в истории промоушена – предыдущий рекорд будет побит в 3 раза.