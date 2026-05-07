Участники шоу UFC Freedom 250 в Белом доме встретились с Трампом в Овальном кабинете
Топурия, Гейджи, Перейра и Ган – среди гостей
около 3 часов назад
Бойцы со-главных событий UFC Freedom 250 провели встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
Среди бойцов, которые посетили Трампа, были Илия Топурия и Джастин Гейджи, а также Алекс Перейра и Сирил Ган. Они стояли позади президента Соединённых Штатов Америки.
На встрече Трамп показал фотографии рендера октагона на Южном газоне Белого дома, а также того, как будут размещаться 4 тысячи зрителей на мероприятии.
UFC Freedom 250 состоится 14 июня в честь 250-летия принятия Декларации независимости США.
Напомним, UFC в Белом доме будет иметь самый большой бюджет в истории промоушена – предыдущий рекорд будет побит в 3 раза.
