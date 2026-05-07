Трамп анонсировал бесплатный турнир UFC в Белом доме
около 1 часа назад
Президент США Дональд Трамп рассказал о проведении турнира UFC Freedom 250 непосредственно в Белом доме. Слова приводит Yahoo Sports.
Трамп отметил, что мероприятие будет открытым для всей страны, а вход для зрителей сделают бесплатным.
Я думаю, это будет самое большое событие, которое мы когда-либо проводили в Белом доме. В основном Белый дом не проводит спортивные мероприятия. Это выдающиеся чемпионы. Это лучшие бойцы в мире. Вы можете понять это, просто взглянув на них. Весь народ приглашен. Наша страна приглашена на это. Вход бесплатный.
Турнир запланирован на 14 июня.
UFC White House будет иметь самый большой бюджет в истории промоушена – предыдущий рекорд будет побит в 3 раза.
