Одещина в овертайме одержала волевую победу над Кременчуком
Решающую шайбу забросил Абдуллаев
Одесщина победила Кременчуг в овертайме в матче регулярного чемпионата Украины.
Гости открыли счет на 3-й минуте усилиями Попережая, а в конце второго периода Абаджян реализовал большинство и удвоил преимущество Кременчуга. Однако в третьем двадцатиминутном периоде Одесщина смогла отыграться — сначала отметилcя Целогороцев, а уже через полторы минуты Щербак восстановил равновесие.
Решающую шайбу в овертайме забросил Абдуллаев, принеся Одесщине волевую победу.
Регулярный чемпионат Украины
Одесщина — Кременчуг 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 - Попережай (Кругляков), 02:41, 0:2 - Абаджян (Матусевич, бол.), 39:49, 1:2 - Целогороцев (Дуюн), 43:41, 2:2 - Щербак (Абдуллаев, Крикля), 45:04, 3:2 - Абдуллаев
Шайбы Мазура и Жеребка принесли Соколу победу над Шершнями.
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