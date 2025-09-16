Украинский клуб может прекратить существование из-за финансовых трудностей
Бронзовый призёр Первой лиги прошлого сезона может не стартовать в следующем
44 минуты назад
Баскетбольный клуб Сумы объявил о серьёзных финансовых проблемах, из-за которых не сможет начать новый сезон в Первой лиге Украины. Об этом сообщила пресс-служба команды в Instagram 15 сентября 2025 года.
«Из-за отсутствия необходимой поддержки и финансирования мы не можем двигаться дальше и рискуем прекратить существование. Просим всех неравнодушных помочь сохранить баскетбол в Сумах!»
В прошлом сезоне Сумы завоевали бронзу Первой лиги, став гордостью местных болельщиков. Клуб призывает обращаться с предложениями поддержки к ним, так как без быстрой помощи команда может исчезнуть.
